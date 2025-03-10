Электрокары Tesla Model 3 массово не проходят техосмотр в Дании

Федерация датских автомобилистов (FDM) поделилась необычной статистикой: в 2024 году регулятор «отправил на пересдачу» множество владельцев американских машин. В стране положено проходить техосмотр через четыре года, то есть в выборке оказались электромобили 2020 модельного года. Из 4668 экземпляров Tesla Model 3 с задачей не справились 1051, что соответствует 23% отказов.

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Среднерыночный показатель количества дефектов у четырёхлетних машин в Дании — девять процентов, а всего у Tesla Model 3 зафиксировали 1392 дефекта — втрое больше, чем у аналогов. Операторы техосмотра критиковали светотехнику, тормоза, рулевое управление и подвеску. В FDM назвали уровень отказов американских электрокаров «возмутительным».

Эксперты пришли к выводу, что долговечность и качество Tesla Model 3 не соответствует показателям других автомобильных марок. К проблемам с тормозами FDM были готовы, поскольку электрокары тормозят по-другому, и механизмы выходят из строя чаще. Однако люфт рулевого управления и износ подвески оказался слишком большим для четырёхлетнего автомобиля. Нет и объяснения дефектам фар: они либо слепят, либо плохо закреплены и вибрируют на ходу.

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Представитель Tesla не стал комментировать качество Model 3 по запросу FDM. Однако в электронном письме компания напомнила, что в 2021 году электромобиль пережил большое обновление, а в 2023 году дебютировала рестайлинговая версия. В Дании электромобили Tesla очень популярны, поэтому проблем с репрезентативностью новой выборки не возникнет.