Ford готовит преемника Shelby Mustang GT500

Портал Road & Track обнаружил в соцсетях служебную записку Объединённого профсоюза рабочих автомобильной промышленности (UAW). Из меморандума следует, что на подходе знаковый автомобиль с новым двигателем Legend. UAW намекает на расширение гаммы силовых агрегатов на той же фабрике, где выпускают 5,2-литровые компрессорные V8 для инфернального Ford F-150 Raptor R.

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Американским журналистам не удалось подтвердить подлинность документа, а Ford и UAW отказались от комментариев. Однако разработка преемника Shelby Mustang GT500 имеет смысл, ведь суперкар с индексом GTD будет выпущен ограниченным тиражом с заградительной ценой, и даже покупка машин на вторичном рынке окажется сопряжена со сложностями.

По неофициальным данным, ещё один сверхмощный Mustang выйдет на рынок в 2026 году. Жизненный цикл 5,2-литровых компрессорных V8 продлён как минимум до 2028 года: это следует из обновлённого контракта между UAW и Ford. Таким образом, новая итерация двигателя Predator действительно может появиться на Mustang и называться Legend.

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Ориентиром для «голубого овала» послужит Chevrolet Corvette ZR1 мощностью 1079 лошадиных сил. В США полагают, что V8 Legend продолжит «гонку вооружений» и окажется столь же производительным, как V8 LT7 концерна General Motors. При этом принадлежность к линейке Shelby не подтверждена: после смерти основателя ателье Ford дистанцируется от наследия Кэрролла Шелби.