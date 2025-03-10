В РФ продают ВАЗ-2102 1975 года с минимальным пробегом

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга классифайдов, на продажу в РФ выставили ВАЗ-2102 почти без пробега.

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Автомобиль 1975 года, который находится в Симферополе, проехал всего 13 тысяч км.

Владелец отмечает, что машина в очень хорошем состоянии, вся в родной краске, не восстановлена.

Под капотом универсала расположен двигатель 1,2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Но не все так гладко. Есть проблемы с документами. Впрочем, какие именно - не уточняется.

ВАЗ-2102 серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1971 по 1986 год, являясь лицензионной версией Fiat 124 Familiare, с многочисленными отличиями, аналогичными базовой модели ВАЗ-2101. Тираж составил 667 тысяч автомобилей.

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Ранее "РГ" сообщала, что в Московской области выставили на продажу ВАЗ-2107 в идеальном состоянии.