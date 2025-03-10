В Сети появилось фото служебного автомобиля главы АвтоВАЗа

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов использует в качестве служебного автомобиля седан Lada Aura. Об этом сообщает Motor.

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«Полтора года назад Максим Соколов пользовался кроссовером Lada X-Cross 5, но проект с концерном FAW свернули. Lada Aura поставлена на учет 9 октября 2024 года, накануне серийного производства», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что служебный автомобиль главы «АвтоВАЗа» Lada Aura в комплектации Status с черным интерьером, портретно-ориентированным тачскрином медиасистемы и 17-дюймовыми колесными дисками стоит 2,8 млн рублей.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 года.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

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