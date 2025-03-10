Maserati отказалась от электрического суперкара

Представитель марки подтвердил порталу Motor1.com, что проект «батарейного» MC20 закрыт. Причина прозаична: Maserati проанализировала рынок суперкаров и выяснила, что клиенты не готовы переходить на электромобили в обозримом будущем. Заинтересованность покупателей в бензиновых двигателях побудила компанию развивать V6 Nettuno: линейку спецверсий расширят.

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Maserati намекнула, что увеличит тираж «трековой» модификации MC20 GT2 Stradale, и похоже в будущем варианты с V6 будут только расширяться. О других электрических новинках представитель компании умолчал, хотя инсайдеры утверждают: на паузу поставлены все перспективные разработки. Вероятно, отмена MC20 Folgore подтверждена публично, так как купе должно было дебютировать в этом году.

Сегмент европейских электрических суперкаров по сути пуст: даже гиперкар Rimac Nevera несмотря на рекорды на гоночных трассах и в дрэг-дуэлях не смог найти нужное число покупателей и выйти запланированным тиражом. Однако в 2020 году Maserati считала, что MC20 Folgore перевернёт сегмент: новинке прочили трёхмоторную силовую установку и запас хода 323 километра (WLTP).

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Теперь о революции Maserati не помышляет, ведь в прошлом году продажи упали на 57% до 11,3 тысячи штук. Соседняя компания Ferrari добилась больших объёмов продаж (13,8 тысячи штук), хотя её модельный ряд намного дороже. В концерне Stellantis признают кризис Maserati, но списывают проблемы на «общеотраслевую трансформацию». Больше подробностей появится завтра на заседании совета директоров.