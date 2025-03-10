Автомобили Chery оснастят дронами вслед за BYD

Автомобили Chery получат летающие беспилотные аппараты. Китайская компания 18 марта представит первую модель с дроном: это будет Exlantix ET марки Exeed, признанный в КНР «Автомобилем года 2024». Кроссовер получит систему Fly Eye — площадку-бокс на крыше и сам дрон с камерой, которым можно будет управлять через экран мультимедийной системы.

© Motor.ru

Приказать дрону подняться в воздух можно будет одним нажатием на экран. Он может реализовывать несколько сценариев: следовать за автомобилем (какова предельная скорость, пока непонятно), служить камерой в реальном времени и передавать видео на медиасистему, вести съемку, искать парковочные места и даже замечать препятствия на пути. Вернуть дрон в бокс для подзарядки можно также одним нажатием на иконку на экране.

© Exeed / Weibo

© Exeed / Weibo

© Exeed / Weibo

© Exeed / Weibo

Подробности о «товарном» варианте Fly Eye производитель, вероятно, раскроет в ходе премьеры 18 марта.

На прошлой неделе аналогичную систему представил BYD. В отличие от Chery, он сразу пообещал оборудовать квадрокоптерами все автомобили, а уже сейчас они доступны с шестью. Дрон BYD взлетает с площадки на крыше площадью 0,29 квадратного метра и может следовать за машиной на скорости до 54 километров в час. На зарядку его батареи с 20 до 80 процентов уйдет около получаса. Цена системы — 16 тысяч юаней, или около 200 тысяч рублей.

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Китайские СМИ прогнозируют, что и другие компании вскоре подтянутся, чтобы не проиграть Chery и BYD в битве за клиента. Беспилотники можно будет использовать не только для развлечения и удобства: они пригодятся, например, в спасательных и разведывательных операциях, а также в разработке автономных машин.