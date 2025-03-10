Единственный шанс: необычные машины в продаже

Slide 1 of 25
Suzuki Jimny 6x4. В Великобритании продаётся уникальный шестиколёсный внедорожник. Трёхдверный исходник был привезён в страну из Японии, а доработали его в ателье Mocho Fabrication (Котсуолдс).
1/20
Suzuki Jimny 6x4. В Великобритании продаётся уникальный шестиколёсный внедорожник. Трёхдверный исходник был привезён в страну из Японии, а доработали его в ателье Mocho Fabrication (Котсуолдс). 
© Motor.ru
Тюнеры увеличили колёсную базу и разместили третью ось под грузовым отсеком, а выкрасили машину в серый колер Nardo Grey из гаммы Audi. Пробег за шесть лет — лишь 6,8 тысячи километров, при этом у вездехода есть легальный доступ на обычные дороги.
2/20
Тюнеры увеличили колёсную базу и разместили третью ось под грузовым отсеком, а выкрасили машину в серый колер Nardo Grey из гаммы Audi. Пробег за шесть лет — лишь 6,8 тысячи километров, при этом у вездехода есть легальный доступ на обычные дороги. 
© Motor.ru
Создатели проекта использовали оригинальные компоненты, в том числе стандартный мост. Тяга идёт на две передние оси, коробка передач — автомат.
3/20
Создатели проекта использовали оригинальные компоненты, в том числе стандартный мост. Тяга идёт на две передние оси, коробка передач — автомат. 
© Motor.ru
В оформлении интерьера применили кожу чёрного и светло-серого цветов. В комплектацию входят мультимедиасистема с Apple CarPlay и пара запасных колёс. Обут автомобиль в свежие грязевые покрышки.
4/20
В оформлении интерьера применили кожу чёрного и светло-серого цветов. В комплектацию входят мультимедиасистема с Apple CarPlay и пара запасных колёс. Обут автомобиль в свежие грязевые покрышки. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG Blueberry. С молотка уйдёт седан, прозванный Blueberry («Черника») Сооснователь AMG Ханс-Вернер Ауфрехт построил его в качестве подарка для Ричарда Буксбаума из AMG North America. Машина получила прозвище из-за необычного колера — Lapis Blue Metallic. Немецкий производитель окрашивал в него свои модели лишь с 1980 по 1984 год.
5/20
Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG Blueberry. С молотка уйдёт седан, прозванный Blueberry («Черника») Сооснователь AMG Ханс-Вернер Ауфрехт построил его в качестве подарка для Ричарда Буксбаума из AMG North America. Машина получила прозвище из-за необычного колера — Lapis Blue Metallic. Немецкий производитель окрашивал в него свои модели лишь с 1980 по 1984 год. 
© Motor.ru
Велюр в интерьере заменён кожей оттенка Orion Grey, а дверные карты с синей прострочкой изготовлены в мастерской Gemballa. Ещё в салоне установлены четырёхспицевое рулевое колесо Italvolanti Corsa, фирменная приборная панель и сиденья от купе S-класса. Обвес и диски тоже особые. В подвеске предусмотрены амортизаторы Bilstein, тормоза стандартные.
6/20
Велюр в интерьере заменён кожей оттенка Orion Grey, а дверные карты с синей прострочкой изготовлены в мастерской Gemballa. Ещё в салоне установлены четырёхспицевое рулевое колесо Italvolanti Corsa, фирменная приборная панель и сиденья от купе S-класса. Обвес и диски тоже особые. В подвеске предусмотрены амортизаторы Bilstein, тормоза стандартные. 
© Motor.ru
Двигатель V8 5.0 (269 лошадиных сил и 393 Нм) тоже штатный, но добавлен сделанный по спецзаказу спортивный выхлоп. Крутящий момент на заднюю ось идёт через стоковый четырёхдиапазонный автомат и дифференциал AMG. Буксбаум ездил на автомобиле более года, а в 1986-м продал миллиардеру Рику Коэну.
7/20
Двигатель V8 5.0 (269 лошадиных сил и 393 Нм) тоже штатный, но добавлен сделанный по спецзаказу спортивный выхлоп. Крутящий момент на заднюю ось идёт через стоковый четырёхдиапазонный автомат и дифференциал AMG. Буксбаум ездил на автомобиле более года, а в 1986-м продал миллиардеру Рику Коэну. 
© Motor.ru
Несколько лет назад машина вернулась к первому хозяину и была отреставрирована: на восстановление затрачено свыше ста тысяч долларов. Заменены топливная система, тормоза, элементы системы охлаждения и ряд компонентов подвески. Наконец, перебран мотор и обновлён деревянный декор в интерьере.
8/20
Несколько лет назад машина вернулась к первому хозяину и была отреставрирована: на восстановление затрачено свыше ста тысяч долларов. Заменены топливная система, тормоза, элементы системы охлаждения и ряд компонентов подвески. Наконец, перебран мотор и обновлён деревянный декор в интерьере. 
© Motor.ru
Alfa Romeo T10 Autotutto. За кемпер образца 1950-х годов выложили 80 500 евро. Сначала это был фургон, эксплуатировавшийся на Сицилии и в Модене.
9/20
Alfa Romeo T10 Autotutto. За кемпер образца 1950-х годов выложили 80 500 евро. Сначала это был фургон, эксплуатировавшийся на Сицилии и в Модене. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Потом он превратился в автодом: сверху установлена надстройка, а запаска размещена на крыше над водителем. Исходная модель представлена в Турине 71 год назад, позднее её линейка расширилась за счёт различных модификаций.
10/20
Потом он превратился в автодом: сверху установлена надстройка, а запаска размещена на крыше над водителем. Исходная модель представлена в Турине 71 год назад, позднее её линейка расширилась за счёт различных модификаций. 
© Motor.ru
У этого экземпляра 31-сильный дизель объёмом 1,1 литра, который в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач позволяет разогнаться лишь до 75 километров в час.
11/20
У этого экземпляра 31-сильный дизель объёмом 1,1 литра, который в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач позволяет разогнаться лишь до 75 километров в час. 
© Motor.ru
Автомобиль отреставрирован, кузов выкрашен в оттенки зелёного, на окнах предусмотрены шторки, а колёса 16-дюймовые. Внутри есть всё, что нужно для жизни в дальних поездках — газовая плитка, раковина, место для сна и столик для пикника. Преодолела машина 40 тысяч километров.
12/20
Автомобиль отреставрирован, кузов выкрашен в оттенки зелёного, на окнах предусмотрены шторки, а колёса 16-дюймовые. Внутри есть всё, что нужно для жизни в дальних поездках — газовая плитка, раковина, место для сна и столик для пикника. Преодолела машина 40 тысяч километров. 
© Motor.ru
Voisin C25 Aerodyne. За 1 985 000 долларов продан один из трёх сохранившихся экземпляров модели бренда Avions Voisin (Франция), ушедшего в историю в 1946 году.
13/20
Voisin C25 Aerodyne. За 1 985 000 долларов продан один из трёх сохранившихся экземпляров модели бренда Avions Voisin (Франция), ушедшего в историю в 1946 году. 
© Motor.ru
Дебют четырёхдверного фастбека состоялся в Париже в 1934 году, выпустили всего восемь штук. У машины необычный облик, сочетающий авиатематику и стилистику ар-деко, а также подключённая к двум вакуумным насосам сдвижная металлическая секция крыши.
14/20
Дебют четырёхдверного фастбека состоялся в Париже в 1934 году, выпустили всего восемь штук. У машины необычный облик, сочетающий авиатематику и стилистику ар-деко, а также подключённая к двум вакуумным насосам сдвижная металлическая секция крыши. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ещё у автомобиля шестицилиндровый мотор с золотниковыми клапанами, двухступенчатая электромеханическая коробка с парой овердрайвов и фрикционные амортизаторы Dufaux-Repusseau с регулировкой из салона.
15/20
Ещё у автомобиля шестицилиндровый мотор с золотниковыми клапанами, двухступенчатая электромеханическая коробка с парой овердрайвов и фрикционные амортизаторы Dufaux-Repusseau с регулировкой из салона. 
© Motor.ru
Четырёхместный интерьер в ателье Hermès отделали тканью и кожей, на передней панели установили авиационные приборы Jaeger. В последний раз машину реставрировали 12 лет назад.
16/20
Четырёхместный интерьер в ателье Hermès отделали тканью и кожей, на передней панели установили авиационные приборы Jaeger. В последний раз машину реставрировали 12 лет назад. 
© Motor.ru
Bentley Continental Flying Star. Трёхдверный универсал ушёл с молотка за 218 500 евро. Этот проект в нулевых построили специалисты мастерской Carrozeria Touring Superleggera (Милан).
17/20
Bentley Continental Flying Star. Трёхдверный универсал ушёл с молотка за 218 500 евро. Этот проект в нулевых построили специалисты мастерской Carrozeria Touring Superleggera (Милан). 
© Motor.ru
Выпущено всего 20 единиц на базе кабриолета Continental GTC. Первый хозяин затратил на доработку машины 343 тысячи евро.
18/20
Выпущено всего 20 единиц на базе кабриолета Continental GTC. Первый хозяин затратил на доработку машины 343 тысячи евро. 
© Motor.ru
Автомобиль получил удлинённые двери и задние крылья, кастомные фонари и багажную дверь, а кузов выкрашен в особый серый колер. Багажник оформлен деревянным шпоном и дополнен набором сумок.
19/20
Автомобиль получил удлинённые двери и задние крылья, кастомные фонари и багажную дверь, а кузов выкрашен в особый серый колер. Багажник оформлен деревянным шпоном и дополнен набором сумок. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Интерьер отделан кожей цвета шафран. Проехал шутинг-брейк 7,5 тысячи километров. 6,0-литровый W12 с двойным наддувом развивает 560 лошадиных сил и 650 Нм.
20/20
Интерьер отделан кожей цвета шафран. Проехал шутинг-брейк 7,5 тысячи километров. 6,0-литровый W12 с двойным наддувом развивает 560 лошадиных сил и 650 Нм. 
© Motor.ru

Иногда в открытую продажу поступают очень редкие или даже не имеющие аналогов экземпляры. Скажем, сейчас покупателя ищут созданный в Великобритании шестиколёсник на базе японского компактного внедорожника и доработанный в 1980-х годах представительский седан из Германии, а совсем недавно с молотка ушли кемпер из итальянского фургона середины прошлого века, один из трёх сохранившихся фастбеков от давно забытой французской компании и шутинг-брейк, построенный тюнинговым ателье из Италии на основе Bentley Continental GT.

Фото
Автособытия
Bentley Continental GT
Bentley Continental
Bentley