Единственный шанс: необычные машины в продаже

Тюнеры увеличили колёсную базу и разместили третью ось под грузовым отсеком, а выкрасили машину в серый колер Nardo Grey из гаммы Audi. Пробег за шесть лет — лишь 6,8 тысячи километров, при этом у вездехода есть легальный доступ на обычные дороги.