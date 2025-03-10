На продажу выставили болотоход на базе "Нивы"

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили редкий монстр-трак, построенный на базе ВАЗ-2121.

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Как сообщает портал "Южный автомобиль", в автомобиле использованы узлы и агрегаты от Suzuki Escudo. Основой болотохода стала рама японского внедорожника, оснащённая портальными мостами "МТЗ 320", произведёнными компанией "Большое Колесо" и раздаточной коробкой от ГАЗ-69.

По заявлению продавца, кузов был удлинён в арочных частях для соответствия базе вездехода и переделан в пикап. Подвеска авто создана на передних рычагах от внедорожника УАЗ. Салон двухместный, а собран вездеход был в 2021 году. А благодаря четырем поплавкам, установленным на кузов, болотоход может плавать.

Основываясь на данных из объявления, изменения в конструкцию в ПТС не вносились и в ГИБДД не оформлялись. Владелец просит за свою уникальную машину 1,5 миллиона рублей.

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