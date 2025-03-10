Электромобили в США удвоили потребление электроэнергии

Спрос на электричество со стороны электромобилей в США увеличился более чем вдвое в период с 2022 по 2024 гг. — с 5,3 до 11,1 тераватт-часа (ТВт*ч) соответственно. По данным Управления энергетической информации (EIA), три четверти потребления обеспечивали электрокары, а четверть — подключаемые гибриды.

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Тем самым, электромобили стали более крупными потребителями электроэнергии, чем железнодорожный транспорт, где объем спроса в последние годы балансировал вблизи отметки в 7 ТВт*ч в год. Для сравнения: по данным Ember, спрос на электроэнергию в Латвии в 2024 г. составил 7,5 ТВт*ч, а в Эстонии — 9 ТВт*ч.

Драйверами развития отрасли — в том числе в сегменте зарядной инфраструктуры — остаются пять штатов: Нью-Йорк и Флорида в восточной части страны и Техас, Калифорния и штат Вашингтон — в западной. По данным EIA, к концу 2024 г. на долю этих пяти штатов приходилось 44% «публичных» (общественно доступных) электрозаправок в США (30 тыс. из 67,5 тыс. единиц).

В ближайшие годы темпы развития зарядной инфраструктуры в США могут замедлиться.

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В самом начале своего второго президентского срока Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в США должно быть приостановлено финансирование зарядной инфраструктуры, которое осуществлялось в рамках Закона о снижении инфляции, принятого администрацией Байдена в 2022 г. Как следствие, разрыв в темпах внедрения электромобилей в США и Китае может стать еще более серьезным: по оценке МЭА, в 2023 г. в США на долю электрокаров и подключаемых гибридов приходилось 9,5% продаж новых легковых авто, а в Китае — 38%.