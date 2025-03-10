Снизились цены на российские кроссоверы Evolute i-Sky и i-Jet

Из прайс-листов бренда Evolute следует, что в России значительно снизилась стоимость электрокроссоверов Evolute i-Sky и Evolute i-Jet, сборка которых осуществляется на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Теперь i-Sky стоит меньше на 1 миллион рублей, а i-Jet — на 1 145 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

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Evolute i-Sky, который выпускается с ноября 2023 года, сейчас предлагается к приобретению за 3 920 000 рублей, а Evolute i-Jet — за 5 275 000 рублей.

Стоит отметить, что модели остались без значительной прямой скидки в размере 1 745 000 рублей в первом случае и 1 245 000 рублей во втором случае. Таким образом, вряд ли актуальное снижение цены сделало модели более доступными, так как i-Sky без прямой скидки стал дороже на 725 тысяч, а модель i-Jet — на 100 тысяч.

Evolute i-Sky оснащается синхронным электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы (340 Нм) и тяговой батареей емкостью 85,9 кВт·ч, с запасом хода до 511 километров по циклу WLTP.

Evolute i-Jet, считающийся самым быстрым и динамичным отечественным электрокроссовером, оснащён силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил (940 Нм), что позволяет за 4 секунды разогнаться до 100 километров в час. Запас хода зависит от батареи, объём которой может составлять 80 кВт·ч (483 километра) и 90 кВт·ч (530 километра).

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Стоит напомнить, что на все электромобили Evolute, включая модели i-Sky и i-Jet, распространяется государственная программа льготного автокредитования, с помощью которой потенциальный покупатель может получить скидку в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 тысяч.