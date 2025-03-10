Дептранс взыскал с водителей миллионы за задержки трамваев

Дептранс взыскал с водителей миллионы за ДТП на рельсах в 2024. В минувшем году Московский метрополитен выиграл в суде 73 дела против автомобилистов, которые стали виновниками аварии на трамвайных путях и стали причиной задержки городского транспорта. Отмечается, что одна минута задержки вагона оценивается примерно в 6 тысяч рублей, а средняя сумма иска составляет 220 тысяч рублей.

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В ведомстве заявили, что один трёхсекционный трамвай перевозит одновременно до 260 пассажиров, что является одной из причин, по которым контроль соблюдения графика находятся на особом контроле.

Всех нарушителей стабильности перевозок столичные власти наказывают рублём. Так, только в 2024 году суды вынесли в пользу мосметро 73 решения о задержках трамваев.

Сообщается, что при возникновении на путях ДТП без пострадавших, водитель вагона сначала предлагают освободить проезжую часть. В случае отказа власти в судебном порядке взыскивают с виновника задержки материальный ущерб за остановку рельсового городского транспорта.

Сообщается, что средняя сумма, которую взыскивают с автомобилистов за простой на 36 минут, составляет 220 тысяч рублей. Можно подсчитать, что водители заплатили перевозчику порядка 16 млн рублей.

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