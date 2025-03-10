КамАЗ нашел способ, чтобы грузовики К5 стали популярнее

Завод «Тракс Восток Рус» сварил каркас кабины для нового автомобиля МЧС. Для выпуска новой модификации каркаса, как стало известно редакции Quto, потребовалось установить шесть штамповых и шесть контрольных оснасток. Предполагается, что благодаря появлению такого компактного модуля техника поколения К5 станет намного популярнее, постепенно заместив собой классические грузовики генерации К3.

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Сейчас грузовики КамАЗ поколения К5 оснащаются двумя видами кабинных модулей. На флагманском тягаче 54901 стоит самый просторный вариант: у него максимально возможная ширина, высокая крыша и ровный пол.

Для региональной модели 54902 подготовлено более компактное исполнение — с заниженной крышей, уменьшенной шириной и моторным тоннелем вместо ровного пола. Аналогичные кабины получат самосвалы.

Наконец, для МЧС готовится совершенно особая версия, что будет отличаться «заниженной» посадкой — это важно, чтобы команда спасателей могла быстро выходить из своей машины, а сверху располагалась лестница.

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Кроме того, такие шасси могут пригодиться коммунальным службам: в первую очередь, для создания мусоровозов, где также важна предельно низкая посадка кабинного модуля, а наличие высокого тоннеля не является проблемой.