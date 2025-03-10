Стала известна причина приостановки производства Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ расширил производство самой дорогой Lada Niva Bronto. Теперь оффроуд-версию классической Нивы будут выпускать более быстрыми темпами, 15 кузовов за смену вместо 12, а в перспективе производительность увеличат с 28 до 50 машин в день. Для этого линию сборки модели модернизировали, этим и была вызвана пауза в производстве, о которой «Мотор» сообщал неделей ранее. Кроме того, АвтоВАЗ перезапустил окрасочную линию на бывшем Опытно-промышленном производстве, на котором с лета прошлого года базируется «ВИС-Авто», выпускающая, помимо Niva Bronto, полурамные грузовики Lada.

Lada Niva Bronto не выпускалась с сентября прошлого года, но в начале марта 2025-го сборку возобновили. Bronto — это заводская оффроуд-версия классической Niva Legend, которая отличается бамперами, рейлингами, расширителями колесных арок. Также у внедорожника самоблокирующиеся дифференциалы в мостах, усиленная задняя ось и увеличенный до 240 миллиметров дорожный просвет. В «топе» у Bronto есть противотуманки, накладки на колесные арки, иная решетка радиатора.

Бронто-версия Нивы обновилась весной прошлого года: ей вернули системы ABS и EBD, а также двигатель экологического класса Евро-5 вместо Евро-2. В этом месяце с возобновлением производства исполнение Bronto получило расширенную палитру цветов кузова и обновленную оптику.

АвтоВАЗ перезапустил окрасочную линию на своем ОПП — этот окрасочный комплекс не использовался с 2016 года. Собственная линия окраски упрощает и удешевляет производственный процесс, так как раньше автомобили с ОПП отправляли на окраску в сваренном виде на основной завод, и это были лишние логистические расходы.

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Drom.ru пишет, что в дальнейшем «ВИС-Авто» планирует сформировать собственную палитру цветов кузовов — она будет отличаться от обычных легковых Lada.