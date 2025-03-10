Компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 2025 года выпуска в России.

Доступны версии Action MT (с механической КПП), Action c вариативной коробкой передач, Family и Style. У трех начальных комплектаций безальтернативный двигатель объемом 1,5 литра на 113 л.с, а в топовом исполнении Style этот же мотор форсирован до 147 л.с.

Стоимость кроссовера варьируется от 1,97 млн рублей и до 2,31 млн рублей.

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Ранее "РГ" писала о том, что автомобили Chery оснастят беспилотными летающими аппаратами.