В Калуге производство машин выросло в 1,5 раза

Производство автомобилей на территории Калужской области в январе 2025 года выросло в 1,5 раза по сравнению со всем 2024-ым. Если год назад предприятия выпустили 13 тысяч машин, то сейчас за один месяц — 21 тысячу, сообщил замгубернатора региона Владимир Попов.

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«Всего в январе отгружено промышленной продукции на 106,6 млн рублей. Индекс промышленного производства составил 120,4% к январю 2024 года», — отметил политик.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша во время рабочей встречи с президентом России пообещал серьёзный рост местного автопрома. В частности, если в прошлом году региональные заводы собрали около 13 тысяч единиц техники, то в 2025-ом только на сборочной площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen, будет собрано более 110 тысяч автомобилей.

Предполагается, что речь идёт о сборке автомобилей под новым брендом Tenet. На данный момент подробности проекта и предполагаемый модельный ряд не раскрываются, но внешне кроссоверы напоминают перелицованные Chery.

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Помимо этого, в феврале на бывшем заводе «ПСМА Рус» начался выпуск Haval M6. На сборочной площадке «Автомобильные технологии» стартовало серийное производство китайских кроссоверов. На начальном этапе речь идёт о крупноузловой сборке, но в будущем локализацию планируется углубить. Первые автомобили калужской сборки появятся у дилеров в начале марта 2025 года.