У тюнинг-ателье украли колеса на 300 тысяч евро

В Германии произошла масштабная кража - пострадало тюнинг-ателье ABT.

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Как сообщает портал "Южный автомобиль", преступники похитили колеса общей стоимостью 300 тысяч евро, сняв их с семи автомобилей Audi, находившихся на парковке у штаб-квартиры ателье. Инцидент произошел под покровом ночи, когда воры проникли на территорию мастерской, сняли с машин диски и вынесли дорогостоящие автозапчасти.

По словам представителей компании, украденные детали были частью эксклюзивных проектов и отличались уникальными характеристиками, что кратно увеличивает их ценность. Органы правопорядка уже начали свое расследование, но пока никаких подозреваемых установить не удалось.

В ателье уверены, что преступление было спланировано весьма тщательно: грабители отключили камеры видеонаблюдения по всему периметру здания и смогли покинуть место происшествия за короткий промежуток времени.

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