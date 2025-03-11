Xiaomi SU7 Ultra попал в аварию на гоночном треке

В китайском сегменте Сети расходится видео с первой аварией Xiaomi SU7 Ultra, поставки которого начались в Китае всего неделю назад. На видео, опубликованном в социальной сети Weibo, желтый SU7 Ultra едет по гоночному треку, но в повороте его заносит, он вылетает с асфальта и приземляется на ограждение из покрышек. СarNewsChina пишет, что в момент аварии 1548-сильный электрокар ехал со скоростью 120 километров в час.

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Продажи Xiaomi SU7 Ultra, «заряженной» версии обычного SU7, стартовали в начале марта. Первую партию машин компания предложила по специальной цене 529,9 тысячи юаней (6,4 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), тогда как без скидки Ультра стоит от 575,9 тысячи (почти 9,2 миллиона рублей).

От SU7 версия Ultra отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. В движение ее приводят три электромотора, которые суммарно развивают 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за головокружительные 1,98 секунды, но время указано с выбегом и на полусликах. C шинами класса UHP показатель увеличится до 2,1 секунды, а с туринговыми — до 2,3. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 километров в час.

При ДТП на треке у электромобиля сработали подушки безопасности, так что водитель серьезно не пострадал. А вот самой машине не повезло: у нее разбита передняя часть, в особенности левая фара и капот.

И если для Xiaomi SU7 Ultra ДТП на гоночном треке стало первым, то обычный SU7 уже не раз попадал в заголовки новостей из-за аварий различной степени серьезности. В частности, были случаи, когда на треке у машины перегревались тормоза, на что в Xiaomi отмечали, что SU7 предназначен для дорог общего пользования, а не для гонок.

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Что же касается SU7 Ultra, то новоиспеченным владельцам сверхмощного электромобиля компания предлагает пройти специальное обучение в Xiaomi Auto Elite Driving Training, и только после этого выезжать на гоночную трассу. Более того, с завода электрокары выезжают с ограничениями: максимальная скорость составляет 140 километров в час, а пиковая мощность — 900 лошадиных сил. Ограничение снимается только после того, как водитель проедет 300 километров.