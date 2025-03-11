Марка Xcite объявила новые скидки на свои кроссоверы

В этом году российский производитель кроссоверов (их делает завод, прежде принадлежавший компании Nissan) объявил большие скидки: при использовании кредитных программ и механизма трейд-ин выгода составляет до 300 000 рублей. Сейчас действие акции продлено, а вдобавок введена новая.

© Quto.ru

Отныне марка Xcite предлагает специальные условия для приобретения машин по программе лизинга. Лизинг более выгоден для представителей бизнеса, так как снижает финансовую нагрузку по сравнению со стандартным механизмом покупки.

Как сообщает пресс-служба марки, в акции участвуют среднеразмерный переднеприводный кроссовер X-Cross 7 и полноразмерный полноприводный вседорожник X-Cross 8: на них при оформлении лизинга действует скидка 300 000 рублей.

Напомним, крупноузловая сборка кроссоверов под брендом Xcite стартовала на бывшем заводе Nissan весной 2024 года. На момент перезапуска площадки производственный план предполагал выпуск 25 тысяч машин.

Как сэкономить на ОСАГО

Позднее плановый показатель скорректировали до 20 тысяч, но даже этого уровня достичь не удалось: в прошлом году предприятие смогло сделать порядка 16,5 тысячи автомобилей.