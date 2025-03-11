Nissan провел испытания автопилота в городских условиях

Несмотря на активное развитие автомобильных технологий в Стране восходящего Солнца, местные автопроизводители не успевают за развитием систем автономного вождения, которые сегодня внедряют компании из Китая и США. При этом специалисты Nissan заявляют, что их беспилотные технологии гораздо лучше интегрируются в системы транспортных средств. В течение пяти лет компания планирует полностью отказаться от участия человека в движении роботизированных машин.

© Motor.ru

Автопилот Nissan использует 14 камер, девять высокоточных радаров и шесть лидаров, расположенных по периметру автомобиля. Собственную беспилотную систему компания испытывает на минивэне Serena, который накануне вывели на улицы Йокогамы. Во время тестов роботизированный автомобиль двигаться в автономном режиме со скоростью 40 километров в час, объезжая других участников дорожного движения, а также пропуская пешеходов. При этом маршрут беспилотника задали с помощью смартфона.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Сотрудник лаборатории мобильности и искусственного интеллекта в Nissan Такеши Кимура заявил, что автопилот компании пока что находится на втором уровне, который подразумевает наличие испытателя на пассажирском сиденье, который в любой момент может взять на себя управление автомобилем. При этом все параметры движения специалисты отслеживают из штаб-квартиры производителя.

В нынешнем году на японский рынок собирается выйти американский разработчик беспилотных систем Waymo. Фирма уже заключила партнёрское соглашение с крупной таксомоторной компанией Nihon Kotsu, в рамках которого будет управлять электрическими кроссоверами Jaguar I-Pace в Токио. Nissan же планирует в ближайшие годы вывести на улицы два десятка автономных машин, а к 2030 году полностью отказаться от участия человека в движении беспилотников.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

В конце февраля стало известно, что компания Chery планирует оснастить автопилотом самые бюджетные автомобили. К примеру, беспилотные технологии внедрят в миниатюрный батарейный хэтчбек EQ1.