Porsche стал массово регистрировать новые домены в регионах РФ

В начале марта ООО «Порше Руссланд», официальный представитель концерна Porsche в России, стало массово регистрировать новые домены в крупных регионах РФ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, домены были зарегистрированы в тех городах, в которых компания была представлена до 2022 года. В частности, в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Сочи, Воронеже.

Журналисты отметили, что большинство доменов копируют прежние адреса экс-представительств Porsche в России. Так, появились rolf-porsche вместо porsche-rolf, nevsky-porsche вместо porsche-nevsky.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что на автомобильном рынке России ситуация существенно изменилась. Он добавил, что западным корпорациям «просто взять и вернуться, как просто взяли и вышли, уже не получится».