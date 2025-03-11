Юрлицо Porsche начало регистрировать домены в регионах РФ

Юридическое лицо немецкого автопроизводителя Porsche начало массово регистрировать новые домены в крупных регионах РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как говорится в публикации, в начале марта ООО "Порше Руссланд" подало документы на регистрацию российских доменов в 17 крупнейших городах России.

"Большинство доменов - почти копии адресов экс-представительств Porsche в России - rolf-porsche вместо porsche-rolf, nevsky-porsche вместо porsche-nevsky и так далее", - отмечает Mash.

При этом, как пишет Telegram-канал, гендиректор компании не стал комментировать эту информацию, сославшись на "секретность".

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Ранее Mash сообщил, что руководство японского автоконцерна Toyota организовало "секретный вип-сбор" для бывших дилеров марки из России.