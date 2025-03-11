Мототуристы выступили за развитие проката мотоциклов в России
В России обсуждают возможность создания сервиса аренды мотоциклов. С этой инициативой на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате при участии Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Лобарев обратился от имени более полумиллиона мототуристов, которые поддерживают начинание.
«Основной посыл на мероприятии был сделан на аренде транспортных средств для путешествий. Сотни тысяч мототуристов просят бизнес предоставить возможность использовать мотоциклы в аренду. Представители ассоциации автомототуризма и караванинга и авто- и мотосообщества приняли обращение к Минтрансу о пересмотре тарифов на платных дорогах для мототуристов», — сообщил Лобарев.
Эксперт подчеркнул, что проблема дефицита АЗС на трассах по-прежнему актуальна, а развитие аренды мотоциклов в Краснодарском крае, Крыму, на Байкале, Алтае, Сибирском тракте и в центральных регионах откроет новые возможности для владельцев мотоциклов.
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«Незаслуженно забытые представители мотосообществ, численность которых превышает 2,5 миллиона человек в Российской Федерации, остро нуждаются в заботе и обеспечении безопасности на дорогах. Предложенное ассоциацией Министерству транспорта направление по созданию байк-постов было принято к реализации», — отметил Лобарев.