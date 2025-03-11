Мототуристы выступили за развитие проката мотоциклов в России

В России обсуждают возможность создания сервиса аренды мотоциклов. С этой инициативой на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате при участии Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Лобарев обратился от имени более полумиллиона мототуристов, которые поддерживают начинание.

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«Основной посыл на мероприятии был сделан на аренде транспортных средств для путешествий. Сотни тысяч мототуристов просят бизнес предоставить возможность использовать мотоциклы в аренду. Представители ассоциации автомототуризма и караванинга и авто- и мотосообщества приняли обращение к Минтрансу о пересмотре тарифов на платных дорогах для мототуристов», — сообщил Лобарев.

Эксперт подчеркнул, что проблема дефицита АЗС на трассах по-прежнему актуальна, а развитие аренды мотоциклов в Краснодарском крае, Крыму, на Байкале, Алтае, Сибирском тракте и в центральных регионах откроет новые возможности для владельцев мотоциклов.

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