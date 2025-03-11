Leapmotor начал принимать заказы на электрический кроссовер B10

Китайская компания Leapmotor начала принимать предварительные заказы на свой младший электрический кроссовер B10 — по соотношению цена/оснащение он будет одним из самых привлекательных предложений на рынке. Продажи в Европе стартуют до конца текущего года.

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Компактный кроссовер Leapmotor B10 был впервые явлен миру в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, поскольку Европа будет для него одним из основных рынков, а сегодня состоялась презентация в Китае и стартовал приём предзаказов, в апреле начнутся полноценные продажи и поставки заказанных машин клиентам. В Европе Leapmotor B10 появится ближе к концу 2025 года, причём рассматриваются несколько вариантов его локализации на заводах корпорации Stellantis, которая с 2023 года является эксклюзивным представителем Leapmotor за пределами Китая.

Leapmotor B10 — самый свежий по части технологий и одновременно самый доступный кроссовер китайской компании, он первым получил модульную платформу Leap 3.5. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи здесь упакованы в общий корпус, а не разбиты на блоки. Кузов на 79% состоит из высокопрочных сталей, заявленная жёсткость на кручение — 36 300 Нм/градус. Габаритная длина кроссовера — 4515 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 170 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Штатные колёса — 18-дюймовые. Снаряженная масса — от 1670 до 1756 кг в зависимости от модификации.

Единственный электромотор у Leapmotor B10 установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача у базовой версии составляет 132 кВт (180 л.с.) и 175 Нм, у всех остальных версий — 160 кВт (218 л.с.) и 240 Нм. Кроссовер со 180-сильным электромотором набирает первую «сотню» за 9,3 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Версии с 218-сильным электромотором разгоняются до 100 км/ч за 6,8 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Ёмкость батареи — 56,2 либо 67,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510 и 600 км по циклу CLTC соответственно.

Пятиместный салон Leapmotor B10 отделан дорогими на вид материалами, «позолоченные» дефлекторы системы вентиляции снабжены подсветкой. Между передними креслами установлена многофункциональная тумба-подлокотник с полочкой беспроводной зарядки для смартфона. Передняя панель со стороны пассажира имеет открытую вещевую нишу и шесть овальных отверстий для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука. Приборный экран — 8,8-дюймовый, центральный 14,6-дюймовый мультимедийный экран с 2,5К-разрешением оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8295. Топовая аудиосистема насчитывает 12 динамиков (в «базе» 6 динамиков). Объём багажника — 420 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1415 л.

Минимальная цена Leapmotor B10 в Китае на стадии предзаказов составляет 109 800 юаней (1,34 млн рублей в переводе по текущему курсу) — ровно столько же сейчас стоит базовый электрический кроссовер Toyota bZ3X, поступивший в продажу в Китае на прошлой неделе и мгновенно ставший хитом из-за очень привлекательных цен и хорошего оснащения. Уже в «базе» Leapmotor B10 имеет богатый набор электронных ассистентов водителя, а при цене от 129 800 юаней (1,59 млн рублей) он получает вдобавок лидар над лобовым стеклом, процессор Qualcomm Snapdragon 8295 и прочее «железо», необходимое для работы полноценного автопилота, но поскольку полноценный автопилот в Китае не легализован, лидар и прочее мощное оборудование используются для работы наиболее продвинутых ассистентов водителя.

В Европе Leapmotor B10 в базовой комплектации будет стоить менее 30 000 евро, то есть на уровне только что вышедшего на рынок нового Renault 4, вот только «француз» заметно меньше по размерам и имеет более скромное оснащение.

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В России компания Leapmotor официально не представлена, но практически все её модели есть в наличии у серых дилеров, кроссовер B10 тоже должно ждать не придётся, но цена, разумеется, будет намного выше, чем в Китае.