В Казахстане будут собирать популярный кроссовер Changan

Пресс-служба компании «Астана Моторс» сообщила, что сборка кроссовера будет налажена на мультибрендовом заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, расположенном в Алматинской индустриальной зоне. В час предприятие будет выпускать до 10 автомобилей.

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Предприятие заключило с Changan договор на поставку оборудования для производства модели CS55 Plus, наладить серийный выпуск которого намечено уже в октябре этого года. В ближайшие пару лет на заводе начнут собирать еще 3-4 модели бренда Changan.

В рамках соглашения предприятие в Казахстане получит китайского партнёра автоматизированную конвейерную линию для мелкоузловой сварки кузова, состоящую из 30 сварочных кондукторов, которые обеспечат точность сварки деталей, что гарантирует максимальную безопасность.

«Сегодня наблюдается высокая заинтересованность казахстанцев в автомобилях китайских брендов, особенно в наших бестселлерах, как CS55 Plus. С открытием производства в Алматы модели Changan станут еще ближе к клиентам, причем в масштабах СНГ», — отметил генеральный директор бизнес-подразделения СНГ Changan Auto Сунь Цзэцзюнь.

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Changan CS55 Plus (Changan Uni-S) — компактный городской кроссовер, оснащённый полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 181 лошадиная сила и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.