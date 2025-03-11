Haval раскрыл дату продаж кроссовера H7 в России

Онлайн-презентация Haval H7 состоится 17 марта 2025 года. Ожидается, что на мероприятии будет объявлено о начале продаже нового кроссовера.

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Официально о появлении Haval H7 в российской линейке бренда компания сообщила в середине января, заявив, что старт продаж состоится в первой половине 2025 года.

Тогда же было раскрыто технические характеристики кроссовера и частичный набор опций. Так, H7 относится к среднеразмерным SUV: длина кузова составляет 4705 мм, колёсная база равна 2810 мм.

Автомобиль укомплектован турбомотором объёмом 2.0 литра и мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Haval H7 будет доступен в том числе с полноприводной трансмиссией с 9 режимами вождения, блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье.

Также известно, что Haval H7 будет предложен с пакетом локальной адаптации ("зимний" пакет, увеличенный объём бачка для омывающей жидкости, регулировка ремней по высоте и т.д.), системой камер кругового обзора, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма, проекционным дисплеем, шестью подушками безопасности.

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Ранее "РГ" сообщала, что конкурентами Haval H7 станут Changan Uni-К, Chery Tiggo 8, Geely Monjaro, а стоимость новинки будет в пределах 3,7 - 4,2 млн рублей.