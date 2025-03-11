Новый Audi A6 Avant: первые изображения базовой версии. Модель в кузове С9 дебютировала на прошлой неделе, однако на официальных снимках были по традиции показаны топ-комплектации. Теперь открыт конфигуратор, где можно увидеть Audi A6 Avant в базовой комплектации: у неё достаточно заглушек, шины с высоким профилем, упрощенная оптика, салон без тачскрина для переднего пассажира. Поставки в Европе стартуют в мае.

© Motor.ru

На демонстрационных снимках Audi A6 Avant щеголяет «пиксельными» светодиодными фарами и фонарями с возможностью изменения световой подписи. Однако матричная оптика — опция, а в базе обычные линзованные фары на светодиодах. Вместо лидара заглушка, бамперы с крупными парктрониками, причём и передние, и задние доплаты не требуют.

© Audi

© Audi

© Audi

Ещё одна необычная деталь — заглушки в задних крыльях около фонарей. На тёмной машине с пакетом S-Line использовались фактурные накладки, но на светлом универсале решение заиграло новыми красками. Наконец, покупателям базовой Audi A6 придётся согласиться на «подставку от планшета»: иначе назвать чёрную пластиковую поверхность перед передним пассажиром сложно. Мультируль «в базе» с двумя полноценными и двумя квазиспицами.

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В начальной комплектации для Европы новая Audi A6 Avant оснащается бензиновым турбомотором 2.0 TSI (204 л.с., 340 Нм), 7-ступенчатым «роботом», 12-вольтовым стартер-генератором и передним приводом. Такой автомобиль стоит от 58 тысяч евро (5,5 миллиона рублей). Максимально оснащённый шестицилиндровый полноприводный вариант приблизится к отметке 100 тысяч евро (9,5 миллиона рублей).