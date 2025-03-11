Партия из нескольких десятков единиц BMW X5 и X6 собрана на калининградском "Автоторе", сообщает канал Avtorevizzoro. Немецкие кроссоверы собрали из машинокомплектов, оставшихся на предприятии после ухода марки из РФ в 2022 году.

Соответственно BMW X5 и X6 представлены в дорестайлинговом кузове. При этом в ПТС автомобилей указан текущий год производства.

Комплектации автомобилей - практически топовые: есть подруливающее шасси, пневмоподвеска, акустика Harman Kardon, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, кожаный салон.

Автомобили оснащены дизелем 3.0 литра мощностью 286 л.с., 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.

Стоимость автомобилей:

• BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Edition - 13,1 млн рублей;

• BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro - 13,4 млн рублей;

• BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro - 14,5 млн рублей.

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