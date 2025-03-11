Названы марки, которые не могут распродать машины 2023 года

По данным Сергея Целикова, директора агентства "Автостат", из 167 тысяч проданных в январе-феврале новых автомобилей около 8 тысяч 2023 года выпуска, что составляет примерно 5%.

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Большое количество "отстоя", который пылится на складах дилеров, вынуждает последних прибегать к скидкам. "Самое большое количество таких автомобилей продано у Changan - 626 штук", - пишет эксперт в своем канале.

Однако стоит обратить внимание на долю в общих продажах марки. У Changan она невелика - 7%. У марки SWM с пропиской на "Автоторе" количество проданных авто 2023 года за первые два месяца составляет 621 экземпляр - более половины от общего объёма.

И это не самый большой показатель. У Jetta количество машин 2023 года достигает 85%. У Livan таких автомобилей 80% в общем объёме продаж в текущем году, у FAW - более 60%, у Wey - 50%.

Самое минимальное количество "пылящихся" авто - в пределах 2% - у марок из топа продаж: Lada, Haval, Geely, Chery.

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Ранее "РГ" писала, что в России продают новые BMW X5 и X6 российской сборки: их выпустили на "Автоторе" из оставшихся после ухода марки в 2022 году деталей.