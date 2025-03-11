Ретейлеры просят не штрафовать их за перевозку грузов

Торговые сети просят избавить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период так называемой просушки автомагистралей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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В распоряжение издания попало письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) к вице-премьеру Виталию Савельеву. В нем они просят его дать поручения органам исполнительной власти по устранению несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов в период просушки дорог.

По подсчетам этих организаций, в 2025 году только с X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») и «Магнита» может быть взыскано более 600 млн руб.

Просушка предусматривает ограничения на движение грузовиков по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Обычно их вводят на 30 дней в апреле—июне. Чаще всего требование региональных властей предполагает максимальную нагрузку в 5–6 тонн на ось.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил, что ограничения не распространяются на перевозку продуктов, однако камеры не могут фиксировать, какой именно груз перевозится.

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