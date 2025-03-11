Какие автомобили выпустили в Калуге под брендом RSV

Автоэксперт Кадаков: под брендом RSV в Калуге выпустили Citroen
На калужском заводе «Автомобильные технологии» под новым брендом RSV выпускаются автомобили Citroen C5 Aircross. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Недавно начата сборка кроссоверов RSV — по сути, это Citroen C5 Aircross с новыми эмблемами. Объем производства пока неизвестен. Полагаю, будет постепенное замещение – наклеить другой шильдик проще простого. Пока кроссоверы RSV поступают только корпоративным заказчикам и в госструктуры — в частности, в МВД», — написал Кадаков.
Даже китайский Citroen не желает попадать под санкции и поставлять автомобили российским силовым структурам, массовое переименование продолжается, добавил он.
О том, что на заводе в Калуге выпущена первая партия автомобилей под брендом Rosva (RSV), стало известно в начале марта 2025 года.
Новый бренд Rosva компания «Автомобильные технологии» зарегистрировала в 2024 году. Росва́ — индустриальный парк в Калужской области, где располагается производство, объяснял директор по стратегическому развитию «Автомобильных технологий» в интервью «Газете.Ru».
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