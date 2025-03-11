Названа доля пылящихся на складах машин в РФ

В России некоторые официально представленные автомобильные бренды до сих пор распродают машины 2023 года выпуска.

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Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

С января по февраль было продано 167 тысяч автомобилей. Из них 8 тысяч выпущены в 2023 году. Сейчас, указал эксперт, на складах копится большое количество так называемого «отстоя», который вынуждает дилеров делать скидки.

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Больше всего таких машин продано у китайского Changan — 626 штук.