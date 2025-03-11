В России уберут рекламу с дорожных указателей. Росстандарт опубликовал новую версию ГОСТа с требованиями к дорожным знакам, пишет «Коммерсантъ». В нем, помимо прочего, введен запрет на рекламу гостиниц, мотелей, кемпингов и станций техобслуживания на указателях. При этом по-прежнему разрешено указывать направление проезда к различным культурным объектам, например музеям и памятникам.

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Причина запрета рекламы неизвестна: никаких пояснений ЦОДД Москвы и Росстандарт, разработавшие документ, не дали. В остальном обновление ГОСТа носит технический характер.

Эксперты отмечают, что нововведение обусловлено стремлением запретить частному бизнесу рекламироваться за счет бюджета. Часто бизнесмены договариваются с местными дорожными организациями об установке такой рекламы. Другие считают, что путь к гостиницам и отелям как раз нужно указывать на дорожных знаках — это, по их мнению, способствует развитию туризма.

Скорректированный ГОСТ вступит в силу в 2026 году, однако в регионах его могут начать применять уже сейчас. Соответствие знаков стандарту проверяет ГИБДД. Нарушение грозит штрафом: сейчас это максимум 300 тысяч рублей, но Госдума планирует повысить его до миллиона.

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Также с 2026 года в России введут новые дорожные знаки. Появится, в частности, возможность объединять несколько знаков на одной табличке: это позволит избавиться от лишних указателей, говорят в ЦОДД.