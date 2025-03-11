В России появился сервис быстрого выкупа автомобильных шин

«Авито» представил программу, позволяющую частным продавцам быстро продать автомобильные шины через официальных партнеров, сообщает пресс-служба компании. Платформа стала первой в России, предложившей такую услугу.

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Отмечается, что на этапе запуска сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Функция уже работает в мобильном приложении, а скоро появится и на сайте.

Как рассказал руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в «Авито» Алексей Головин, в среднем автолюбитель проезжает на одном комплекте резины — зимней и летней — около трех сезонов. Он уточнил, что часть покрышек после использования ищет вторые руки на площадке, и в среднем за 28 дней их находит.

«А другая резина — занимает лоджии и балконы на долгие годы отчасти потому, что не каждый автовладелец готов к самостоятельной продаже, общению и торгу с покупателями. Выкуп шин — это решение, которое упростит процесс задачи, сократив его до нескольких простых и понятных действий», — рассказал Головин.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно разместить объявление о продаже шин на «Авито». Если товар соответствует требованиям программы, в объявлении появится предложение о выкупе. После этого нужно ответить на несколько вопросов о состоянии резины, указать дефекты, если они есть, и при необходимости добавить дополнительные фотографии. Система рассчитает предварительную стоимость, учитывая размерность шин, степень износа и наличие повреждений.

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В случае, когда условия выкупа устраивают пользователя, он может либо самостоятельно доставить шины в пункт выкупа партнера, либо вызвать специалиста для осмотра в удобное место. После проверки состояния покрышек окончательная цена может быть скорректирована — как в сторону уменьшения, так и увеличения.