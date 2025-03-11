В обвале авторынка России обвинили «ждунов»

В падении авторынка обвинили ждущих возвращения автобрендов россиян. После начала переговоров по завершению военных действий в Сети начали активно распространяться слухи о скором возвращении на российский рынок марок, которые покинули нашу страну в 2022 году. При этом доля покупателей машин, которые вошли в режим ждунов и решили повременить с покупкой, постоянно растёт.

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Так, в дилерских центрах Санкт-Петербурга доля ожидающих россиян достигает от 10% до 25%. При этом отмечается, что такие клиенты не посещают шоурумы представленных в России марок, поэтому ряд продавцов не замечает сокращения количества посетителей.

«Напомним, что ждуны — это та часть потенциальных покупателей автомобилей, кто на новостях о скором камбэке западных и азиатских брендов, отложил покупку машины», — отмечает автоэксперт Денис Гаврилов.

Среди марок, возобновления продаж которых больше всего ждут петербуржцы, называют Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Mazda и Suzuki.

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Эксперт также отмечает, что в феврале продажи новых автомобилей сократились по сравнению с 2024 годом на 24,9%, в марте падение составило уже 38%.