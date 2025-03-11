Назван самый продаваемый пикап в России

За первые два месяца текущего года было зафиксировано приобретение 3 547 автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в феврале объёмы реализации новых пикапов сократились на 12% по сравнению с тем же месяцем 2024 года — до 1 705 единиц.

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Самым продаваемым в последний месяц зимы стал китайский JAC T9, который россияне приобрели 283 раза. На втором месте оказался Sollers ST6 с рекордным для себя показателем — рост относительно февраля 2024 года составил 128% — 233 единицы.

Foton Tunland расположился на третьем месте с ростом на 610% относительно аналогичного периода прошлого года — 220 проданных единиц.

Далее идут УАЗ «Пикап», чьи продажи сократились на 51% — с 233 в 2024 году до 102 единиц в этом году, а также Changan Hunter Plus с ростом реализации — 147 единиц против 99 единиц в феврале 2024 года.

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Отмечается, что самый продаваемый пикап в прошлом феврале — Great Wall Poer Kingkong, в этом году опустился на девятое место из-за значительного снижения реализации с 662 до 81 экземпляра в 2025 году, то есть на 87%.