Mopar подготовил аксессуары для ограниченной серии Ram 1500

В США анонсировали скорый старт продаж Ram 1500 RHO 2025 года с опциональным пакетом Mopar Package — лимитированная версия модели обойдется американцам в 88 730 долларов (7,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Mopar подготовил для пикапов пакет аксессуаров, включающих держатель запасного колеса, подножки и буксировочные крюки спереди и сзади.

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Ram 1500 RHO 2025 предложат со стандартной трехлитровой «битурбошестеркой» мощностью 540 лошадиных сил.

Новое лимитированное исполнение отличается от прочих комплектаций модели дополнительным оборудованием, расцветкой в оттенке Diamond Black Crystal Pearl Coat с индивидуальной графикой Mopar в синем и сером цветах, табличкой с порядковым номером конкретного экземпляра, набором инструментов из 83 предметов и USB для подключения смартфона.

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Стоимость дополнительного пакета аксессуаров составляет 6,5 тысячи долларов (более полумиллиона рублей), и он увеличивает цену пикапа до 88 730 долларов. Старт продаж намечен на весну этого года, причем продавать Ram 1500 RHO с аксессуарами Mopar будут в избранных дилерских центрах.

А вот к двигателями HEMI марка Ram вновь вернётся после небольшого перерыва. По слухам, пикапы 1500 снова предложат с «восьмеркой» 5.7, а более тяговитая версия объемом 6,4 литра достанется оффроуд-версиям. Также станет мощнее 1500 TRX с компрессорным V8 6.2, который до отставки развивал 712 лошадиных сил и 880 Нм.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Stellantis свернул производство двигателей HEMI V8 и вместо них начал использовать рядную «шестерку» Hurracane. Это трехлитровый агрегат, доступный в двух вариантах форсировки, на 426 и 548 лошадиных сил. Им уже оснащается Ram 1500 актуального пятого поколения.