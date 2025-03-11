В России подешевел кроссовер Dongfeng 580

В России кроссовер Dongfeng 580 подешевел в марте на 600 тыс. рублей

© За рулем

7-местный кроссовер Dongfeng 580 снова подешевел. Его цена снизилась во второй раз за март: стоимость единственной комплектации Luxury стала доступнее еще на 50 000 рублей, составив 1,9 млн рублей.

В общей сложности за две недели модель подешевела на 600 тыс. рублей.

Под капотом Dongfeng 580 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 145 л.с., вариатор. Привод передний. В комплектации Luxury есть передние и боковые подушки безопасности, камера с обзором на 360 градусов, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.

Как сэкономить на ТО

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.