В России запрет на езду на самокате вдвоём пропишут в ПДД
Минтранс РФ приравняет самокатчиков к водителям. В министерстве транспорта России подготовили поправки в ПДД, которые касаются пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, их предложено квалифицировать как водителей и наделить соответствующими обязанностями.
«В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — отметили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, в законодательстве необходимо более чётко прописать разницу между СИМ, велосипедами и мопедами. Помимо этого, в правилах появится запрет на езду на одном самокате вдвоём «вне зависимости от конструкции» техники.
Также правила движения будут лучше защищать пешеходов на тротуарах. В частности, самокатчикам запретят требовать уступить себе дорогу.
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«В частности, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жёстко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путём подачи звукового сигнала», — заключили в ведомстве.