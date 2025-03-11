Минтранс РФ приравняет самокатчиков к водителям. В министерстве транспорта России подготовили поправки в ПДД, которые касаются пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, их предложено квалифицировать как водителей и наделить соответствующими обязанностями.

«В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в законодательстве необходимо более чётко прописать разницу между СИМ, велосипедами и мопедами. Помимо этого, в правилах появится запрет на езду на одном самокате вдвоём «вне зависимости от конструкции» техники.

Также правила движения будут лучше защищать пешеходов на тротуарах. В частности, самокатчикам запретят требовать уступить себе дорогу.

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