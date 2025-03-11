Старый Mitsubishi Eclipse переделали в Chevrolet Corvette

За необычный самодельный кабриолет с полностью переделанными кузовом, обновлённый интерьером, а также новым функционалом и трехлитровым V6 владелец просит 1,2 миллиона песо (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно за эту сумму в России можно приобрести топовую Lada Vesta SW Cross.

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В процессе модификаций старый Eclipse оборудовали новыми бамперами, капотом и широкими крыльями. Кроме того, автомобилю заменили светотехнику, колесные диски, а также установили иной диффузор и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне машины на месте заднего дивана установили полку с динамиками, которые подключены к современной мультимедийной системе.

© Brad Anderson

© Brad Anderson

Продавец не раскрыл технических подробностей проекта, а также внес ли он изменения в ходовую часть. Под капотом данного Mitsubishi Eclipse находится трехлитровый V6, отдача которого составляет 218 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехступенчатым «автоматом».

Продавец оценил необычную самоделку в 1,2 миллиона песо (около 1,8 миллиона рублей). Таким образом, 20-летний переделанный автомобиль сопоставим по цене с новой Lada Vesta SW Cross, стоимость которой в России начинается от 1 879 000 рублей.

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В сентябре прошлого года другой необычный проект построил немецкий механик Ким Паетц. Инженер превратил старый Volkswagen Golf в 900-сильный драгстер.