Число камер на дорогах не изменилось после реформы

«Коммерсант»: камер на дорогах для вынесения штрафов водителям не стало меньше

© За рулем

Закон, вступивший в силу полгода назад и призванный улучшить контроль за дорожными камерами, существенно не изменил ситуацию.

Мониторинг показал, что многие регионы просто перенесли камеры на новые места и переоформили документы, не сокращая их общее количество.

Поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» заработали с 1 сентября 2024 года и ограничили места размещения камер, а также теперь снимки и видео с камер передаются только в МВД, а регионы лишены доступа к информации.

Однако в большинстве регионов количество устройств не изменилось. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге число камер осталось прежним, а в некоторых регионах, например, в Челябинской области, их даже стало больше.

Между тем, ожидалось, что с дорог будет удалено 50-70% неэффективных камер, как заявлял тогда глава ГИБДД Михаил Черников.

Часть регионов выразила желание вернуть практику использования данных с камер для мониторинга транспортного потока и установки комплексов на опасных участках дорог. Власти некоторых областей жалуются на сложности с согласованием мест установки камер, а также на невозможность ставить камеры на участках, где аварийность ещё не проявилась.

Павел Федяев, один из разработчиков закона, отметил, что увеличение или уменьшение числа камер не является целью, важно с помощью них повлиять на безопасность движения. В то же время депутат Ярослав Нилов предложил усовершенствовать закон, в том числе убрать коммерческие элементы в системе эксплуатации камер, такие как концессионные соглашения.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также подчеркнул, что средства от штрафов с камер должны быть направлены только на комплексное решение проблем безопасности. Потому что сейчас в ряде регионов значительная часть таких средств уходит на покрытие затрат коммерческих организаций в рамках концессионных соглашений.