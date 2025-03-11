УАЗ смог существенно нарастить продажи

В прошлом месяце Ульяновский автозавод реализовал 1920 автомобилей. В январе УАЗ продал 1281 внедорожник.

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Бестселлером продолжает оставаться семейство "старого грузового ряда" (СГР): тираж составил 887 авто (+313 авто в сравнении с январём 2025 года). УАЗ "Патриот" купили 515 человек (+115 единиц к объёму).

Также прирост наблюдается у "Профи" и "Пикапа": в феврале было продано 291 и 195 автомобилей соответственно (+102 и +91 авто).

Результат февраля УАЗ "Хантер" - 32 внедорожника, месяцем ранее - 14 единиц.

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Ранее "РГ" рассказывала об очередном этапе модернизации Ульяновского автозавода, на котором внедрили новые поворотные столы для кузовов и вводят в эксплуатацию 3D-принтер для печати деталей.