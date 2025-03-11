Volkswagen отличился рекордными продажами сосисок

Пока у немецкого автогиганта падает прибыль из-за снижения автомобильных продаж, его продовольственное производство зафиксировало рекорд по объёму реализации сосисок. Так, за прошлый год кафе и супермаркеты продали 8 552 000 единиц колбасных изделий Volkswagen, что превосходит продажи 2023 года на 200 тысяч сосисок.

Данные об успешных продажах колбасных изделий были разосланы внутренним сообщением всем работникам концерна. «Продав более 8 миллионов сосисок Volkswagen Original Currywurst, мы празднуем новый рекорд продаж», — написал директор по персоналу Гуннар Килиан.

Крупнейший автопроизводитель Европы продал в прошлом году почти столько же сосисок, сколько и автомобилей. Только продажи машин сократились на 2,3% и составили 9,03 миллиона единиц всех брендов, включая Audi, Seat и Skoda. Годовая операционная прибыль компании снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 19,1 миллиарда евро, сообщает «Российская газета».

Фирменный «карривурст» был впервые представлен в 1973 году. «Оригинальная запчасть Volkswagen», — гласит надпись на фирменной упаковке. В штате автоконцерна числятся более двух десятков мясников, которые отвечают за фирменный продукт.

Сосиски традиционно подают в заводских столовых, а также в популярной торговой сети Германии. Они производятся в мясной лавке Volkswagen на заводе Volkswagen Service Factory. У них есть даже собственный идентификационный номер в перечне продукции концерна — деталь 199 398 500 A. Вместе с сосисками компания производит кетчуп, чей идентификатор — 199 398 500 B, а также суп и восемь видов колбасы.