На какие электрокары пересаживаются россияне

За первые два месяца 2025 года в России реализовали 1269 новых электрических легковушек, и это на 63 процента меньше, чем было продано за январь-февраль 2024-го. Zeekr, официально на нашем рынке не представленный, сохраняет за собой звание лидера сегмента, однако продажи марки значительно просели по сравнению с прошлогодним показателем — на 72 процента. Зато в рейтинг впервые вошла Xiaomi.

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В январе-феврале 2025 года россияне чаще всего пересаживались на модели Zeekr: за два месяца они купили 464 таких машины. На втором месте по популярности оказался российский бренд Evolute с результатом 114 проданных электрокара, что соответствует падению на 59 процентов относительно показателя за тот же период 2024 года. Замыкает тройку Avatr — 109 машин и рост на шесть процентов. В топ-5 также входят «Москвич» (97 шт., -74 процента) и Ora (81 шт., +38 процентов).

Во второй половине рейтинга места распределились следующим образом: на шестом BYD (54 шт., -43 процента), на седьмом Voyah (40 шт., -31 процента), на восьмом Xiaomi с 40 проданными электрокарами, на девятом Tesla (34 шт., -70 процентов), а на десятом Volkswagen (22 шт., +52 процента). Продажи электрокаров других марок суммарно составили 214 экземпляров.

Чаще всего электрические машины покупают в Москве и Подмосковье — на долю столичных регионов приходится 44,4 процента. 7,6 процента электромобилей в начале 2025 года купили в Краснодарском крае, еще 7,5 процента реализовали в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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Если же говорить о показателях февраля, то в последний месяц зимы в России реализовали 617 новых электромобилей. Это на 68 процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года (1905 шт.). Продажи в «зеленом» сегменте снижаются восьмой месяц подряд, то есть с июля 2024 года, а до этого был зафиксирован рост, который сохранялся на протяжении 22 месяцев.