Дебютировал новый Morgan Supersport

Ретроспорткар переехал на модернизированную платформу, но сохранил знакомый по Plus Six силовой агрегат. Для Supersport предложены два варианта крыши, регулируемые амортизаторы, аудиосистема Sennheiser с электрическими актуаторами и навесной багажник.

© Morgan Motor

Новый флагман Morgan Motor пришел на смену модели Plus Six. В основу Supersport легла алюминиевая платформа CXV, которая является дальнейшей эволюцией «тележки» CX. Жёсткость на кручение была поднята на 10% (c хард-топом), пересмотрена геометрия подвесок и для обеспечения более быстрого отклика заменен рулевой механизм. Спереди и сзади по умолчанию стоят стабилизаторы поперечной устойчивости. С опциональным пакетом Dynamic Handling Pack можно получить регулируемые стойки Nitron.

© Morgan Motor

Приводить спорткар в движение снова доверили рядной бензиновой «турбошестерке» BMW B58, развивающей 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Через восьмидиапазонный автомат ZF тяга идет на задние колеса, причем до первой сотни Supersport разгоняется на 0,3 секунды быстрее Plus Six (3,9 с.). Максималка — те же 267 километров в час, что и у предшественника. За доплату предложат дифференциал повышенного трения, который улучшит управляемость в поворотах.

© Morgan Motor

Весит Supersport всего 1170 килограммов, что дает удельную мощность 291 лошадиная сила на тонну. Благодаря использованию методов вычислительной гидродинамики аэродинамическое сопротивление воздуху удалось снизить на 5%, а подъемную силу — на 20%. При этом сохранился узнаваемый дизайн и появились новые фишки, например две взаимозаменяемые крыши: мягкая мохеровая и жесткая углепластиковая.

© Morgan Motor

Также «Суперспорту» досталась аудиосистема Sennheiser с электрическими актуаторами в передней панели и полостях шасси, которые превращают элементы отделки интерьера в динамики. С пакетом Connectivity добавится беспроводная зарядка и активный шумодав. Кроме того, для спорткара можно заказать разные варианты накладок из шпона, выхлопную систему с электронноуправляемым клапаном и навесной алюминиевый багажник на корму.

© Morgan Motor

Есть выбор из четырех бесплатных и 32 платных цветов кузова, восьми вариантов колес и более 20 цветовых схем салона. Цены на Morgan Supersport в Великобритании стартуют со 105 160 фунтов стерлингов, что соответствует 11,6 миллиона рублей.