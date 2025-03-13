Подешевел электрокар российской сборки

Цена машины не изменилась, но сейчас она предлагается с прямой скидкой в размере 300 тысяч рублей. Таким образом единственная комплектация электровэна в настоящий момент продается за 3 620 000 рублей. Рекомендованная розничная цена автомобиля — 3 920 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

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Стоит напомнить, что на электрокары Evolute завода «Моторинвест», включая модель i-Van, распространяется государственная программа льготного автокредитования. Оформив автокредит в банке, получающем государственную субсидию, покупатель получает скидку в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 тысяч рублей. В этом случае стоимость минивэна снижается на 1 225 000 рублей и составляет 2 695 000 рублей.

Электрокар оснащён 122-сильным электромотором на задней оси, который питает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 67,5 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке составляет до 400 километров. В стандартном режиме зарядка происходит за 15 часов, быстрая зарядка от 30 до 80% осуществляется всего за 37 минут.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Автомобиль имеет кондиционер, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, парктроник, электрорегулировки передних кресел, бортовой компьютер с экраном диагональю 3,5 дюйма, функцию предупреждения пешеходов о приближении электромобиля и многое другое.