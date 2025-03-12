Названы самые популярные в России подержанные автомобили

Стал известен самый популярный у россиян автомобиль с пробегом
Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал, что по итогам февраля лидером на вторичном российском рынке стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021 годов выпуска), средняя стоимость которого составила 2,17 миллиона рублей.
Второе место занимает корейский Hyundai Solaris (2017–2020), чья средняя стоимость — один миллион рублей. На третьем — также Hyundai Solaris, но новее (2020-2022), средняя стоимость которого — 1,2 миллиона рублей.
Кроме перечисленных моделей большим спросом пользовались модели BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashkai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса, а также Toyota Camry более раннего выпуска (2017–2021).
Ранее стало известно, что Ford снимает с производства популярную в России модель Ford Focus. Компания приняла окончательное решение сосредоточиться на выпуске кроссоверов и «культовых» моделей — Bronco, Mustang и Raptor, о чём заявляла в прошлом году, ссылаясь на новую стратегию бренда. Последний автомобиль Focus сойдет с немецкого конвейера в ноябре 2025 года. Одновременно с этим завершится приём заказов на модель.