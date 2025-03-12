Названы самые популярные в России подержанные автомобили

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал, что по итогам февраля лидером на вторичном российском рынке стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021 годов выпуска), средняя стоимость которого составила 2,17 миллиона рублей.

© Quto.ru

Второе место занимает корейский Hyundai Solaris (2017–2020), чья средняя стоимость — один миллион рублей. На третьем — также Hyundai Solaris, но новее (2020-2022), средняя стоимость которого — 1,2 миллиона рублей.

Кроме перечисленных моделей большим спросом пользовались модели BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashkai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса, а также Toyota Camry более раннего выпуска (2017–2021).

Как сэкономить на ТО

Ранее стало известно, что Ford снимает с производства популярную в России модель Ford Focus. Компания приняла окончательное решение сосредоточиться на выпуске кроссоверов и «культовых» моделей — Bronco, Mustang и Raptor, о чём заявляла в прошлом году, ссылаясь на новую стратегию бренда. Последний автомобиль Focus сойдет с немецкого конвейера в ноябре 2025 года. Одновременно с этим завершится приём заказов на модель.