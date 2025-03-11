В России тайно собрали сотню кроссоверов BMW X5 и X6

Отечественное предприятие никак не афишировали сборку небольшой партии автомобилей. Канал «Авторевизорро» утверждает, что машины собраны из запчастей 2022 года. Подтверждением этому является тот факт, что вся партия кроссоверов имеет дорестайлинговую внешность. При этом по документам немецкие модели имеют 2025 год выпуска. Минимальная стоимость «тайных» автомобилей начинается от 13,1 миллиона рублей.

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Партию из примерно 120 кроссоверов собрали из складских запасов комплектующих, полученных «Автотором» до прекращения официальной сборки в 2022 году. Все собранные в Калининграде модели получили богатое оснащение. К примеру, в список опций кроссоверов входит М-пакет, пневмоподвеска, панорамная крыша, а также система автоматической парковки, аудиосистема Harman Kardon и управляемые задние колеса.

Полноприводная модификация 30d предусматривает наличие трехлитрового дизельного мотора, отдача которого составляет 249 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Стоимость тайно собранных BMW X5 и X6 составляет от 13,1 до 14,5 миллионов рублей.

В середине февраля в России продавали Renault Logan отечественной сборки. Официальная продажа моделей бренда прекратилась в нашей стране в 2022 году.