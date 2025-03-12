Mercedes будут сканировать пространство китайскими радарами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz разработает автомобили с функцией интеллектуального вождения на основе лидара (лазерного радара) китайской фирмы Hesai. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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«Mercedes-Benz разработает автомобили с функцией интеллектуального вождения для мировых рынков, оснащенные лидарными датчиками Hesai. Это первый случай, когда иностранный автопроизводитель пытается использовать подобную китайскую технологию для моделей, продаваемых за пределами Китая», — отмечается в публикации.

Внедрение китайских высоких технологий на автомобили Mercedes-Benz для глобального рынка происходит на фоне ужесточения политики США относительно использования китайских компонентов и программных решений в автомобилях для мирового рынка. Hesai в качестве поставщика был выбран немецким автоконцерном из-за доступности его продукции и возможности наладить массовое производство.

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