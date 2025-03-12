В РФ хотят многократно увеличить штрафы за непропуск скорой

В России предлагают увеличить штраф за непропуск автомобиля скорой помощи. По данным издания «Парламентская газета», с инициативой выступили депутаты Госдумы, которые собираются внести поправки в КоАП.

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По мнению чиновников, ужесточение наказания необходимо, поскольку недобросовестные водители создают угрозу жизни пострадавшим, которых перевозят на реанимобилях. Помимо увеличения денежного штрафа, депутаты предложили на два года лишать водительского удостоверения.

Сегодня за непредоставление преимущества любому спецтранспорту с цветографической схемой на кузове, который движется с включёнными проблесковыми маячками и «сиреной», предусматрен штраф в размере от 4500 до 7500 рублей. Кроме того, нарушителя могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до года.

Депутаты заявили, что непропуск реанимобиля может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода. Водители, мешающие проезду скорой помощи, совершают антиобщественные и противоправные действия. Чиновники предлагают установить денежный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом максимальный срок лишения водительских прав может составить до двух лет.

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Накануне власти поддержали законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за перевозку детей без специальных устройств. Для физических лиц санкция вырастет до пяти тысяч рублей.