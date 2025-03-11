В Москве предложено снизить скорость СИМ  до 10 км/ч

Сезон электросамокатов в столице официально еще не начался, он стартует 15 марта, — но, похоже, общественники и парламентарии заранее не ждут от него ничего хорошего. В преддверии сезона Минтранс подготовил проект поправок в федеральные законы, которые ужесточат правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, предлагают снизить скоростной лимит для них до 10 км/ч, а также запретить разгонять пешеходов. Правда, ответа на главный вопрос — кто будет ловить нарушителей — пока нет.

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Начать сезон электросамокатов, как отметил глава Дептранса Максим Ликсутов, намереваются 15 марта. Речь идет, конечно, о прокатных СИМ — частные уже вовсю бегают по городу, а многие владельцы нынешней малоснежной зимой и вовсе не закрывали сезон. Но, похоже, что именно от прокатного трафика власти ожидают худшего — нового роста травматизма на тротуарах. Наезды самокатчиков на пешеходов, в том числе на детей, стали одним из главных городских раздражителей в последние годы — и начиная с 2019 года парламентарии, а затем и органы исполнительной власти продолжают с этим раздражителем бороться.

Напомним, в начале 2023 года вступила в силу новая редакция ПДД, вводящая понятие СИМ — средства индивидуальной мобильности. Для них были введены ограничения скорости в 25 км/ч, а также порог мощности и конструктивной скорости, выше которого агрегат требует наличия водительских прав, так как является мопедом. Сейчас Минтранс предложил «закрутить гайки» еще на пол-оборота: признать СИМ полноценными транспортными средствами, а их «наездников» — водителями.

— Сразу стоит заметить, что понятие «транспортное средство» включает в себя не только «механические транспортные средства» — автомобили, мотоциклы, мопеды, но и прочие, то есть, например, велосипеды и гужевой транспорт, — отмечает юрист Алексей Голубев. — Таким образом, электросамокаты просто вводят в один ряд с велосипедами или повозками, переставая считать их чем-то вроде продвинутой модели роликов.

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При этом СИМ по пакету прав и обязанностей водителя будет отличаться от велосипеда, с одной стороны, но и от мопеда — с другой. О том, что для вождения СИМ будут требоваться права (а тем паче — о выдаче для них ПТС и номерных знаков), инициатива Минтранса молчит. Зато уже известны три ключевых ограничения для этой категории транспорта. Ездить на электросамокате с пассажирами будет запрещено, как и разгонять пешеходов звуковыми сигналами. А рядом с пешеходами нельзя будет передвигаться быстрее 10 км/ч.

— Достаточно разумные ограничения, которые, если бы удалось их полностью реализовать, могли бы свести к минимуму конфликты и травматичность этого вида транспорта, — оценивает ситуацию страховой комиссар Анна Ситникова, работающая со случаями наезда электросамокатчиков на пешеходов. — Обычно ДТП происходят при намного большей, чем 10 км/ч, скорости, а передвижение на одном СИМ вдвоем повышает количество пострадавших и приводит к более тяжким последствиям. Вопрос только в том, возможно ли принудить самокатчиков соблюдать правила.

Легче всего новые правила можно реализовать на прокатных СИМ — в частности, все операторы кикшеринга уже сейчас разработали алгоритмы выявления езды с пассажирами. И успешно блокируют и штрафуют за это водителей. Звуковые сигналы можно попросту отключить (все равно в большинстве мест и ситуаций их использование запрещено). Сложнее всего — с ограничением скорости до 10 км/ч при сближении с пешеходами: возможно, речь пойдет о тотальном снижении лимита до 10 км/ч на тротуарах. В Москве это также уже реализовано во многих «медленных зонах».

— Урезать максималку и другие функции, в общем-то, уже почти некуда, — размышляет мастер по ремонту электросамокатов Андрей Кудряшов. — Можно поставить ограничитель хоть на 5 км/ч, но кому тогда будет нужен электросамокат, если можно с той же скоростью дойти пешком? А свой собственный самокат всегда можно немножко «тюнинговать» и снять ограничения.

Таким образом, получается, что в части личных СИМ главным ограничителем по-прежнему становится возможность наказывать нарушителей. А как это сделать, пока никто не предложил: предложение ввести идентификационные номера или метки (вплоть до требования регистрировать каждую поездку через приложение) вызвало неприятный резонанс, номерные знаки и ПТС выдавать пока никто не собирается. Остается продвинутая система распознавания лиц — но насколько бесперебойно она работает, также не слишком понятно.